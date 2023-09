„Der Lohn sind die leuchtenden Augen“

Verein erweitert Angebot um ein zweites Taxi

27 Essen werden im Krankenhaus gekocht und zu den Senioren nach Hause gebracht. „Das wird sehr gelobt. Wir achten auf Ausgewogenheit“, erklärt Josef Höll vom Verein „Soziales Abtenau“. Die leuchtenden Augen sind die Bestätigung für die ehrenamtlichen Fahrer wie das Ehepaar Quehenberger: „Und sie sind der Lohn für das, was wir tun“, sagt Hans Quehenberger. Die Nachfrage ist so groß, dass das Essen ab September mit einem zweiten Taxi auch in Kindergarten und Volksschule geliefert wird.