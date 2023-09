Zwei Verletzte nach Kollision auf Brennerstraße

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr in Wilten. Ein 49-jähriger Pole fuhr mit seinem Klein-Lkw talwärts in Richtung Stadtgebiet, als er in einer Kurve plötzlich auf die Gegenspur geriet. In dem Moment näherte sich aus der entgegengesetzten Richtung ein Einheimischer (21) mit seinem Pkw. Er konnte nicht mehr ausweichen, die beiden Fahrzeuge krachten ineinander.