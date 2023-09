„Deutsche 2. Liga besser als Österreichs 1. Liga!“

Wie der Deutsche, in seiner Heimat in 162 Zweitliga-Spielen vor allem für den FC St. Pauli gestählt, bei „Talk & Tore“ bei „Sky“ ausführte, sei der Vergleich zwar kein leichter, aber: „Die 2. deutsche Liga ist in der Breite sicherlich besser als die österreichische 1. Liga, die Intensität ist eine andere.“