Peinliche Panne von Meistertrainer van Bommel

Nicht der erste Fauxpas von van Bommel

Es war nicht der erste peinliche Fauxpas des Niederländers. Als Trainer des VfL Wolfsburg im August 2021 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster wechselte er sechs Spieler ein - und damit einen zu viel. Am Grünen Tisch schieden die Wolfsburger letztlich aus. Seit Sommer 2022 ist van Bommel beim belgischen Erstligisten auf der Trainerbank und feierte in seiner ersten Saison prompt die Meisterschaft. Zum CL-Auftakt muss Royal Antwerpen auswärts beim FC Barcelona ran - ohne Stammspieler Vines.