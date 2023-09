Drogenhaltiges verschrieben: „Wollte Ruhe haben!“

Ein 62-jähriger Arzt aus Osttirol soll zwei seiner Patienten ein Schmerzmittel, das zu den Opioiden zählt, in zu hohen Mengen verschrieben haben. Dafür kassierte er am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck eine Geldstrafe von 48.000 Euro, die Hälfte davon wird bedingt nachgesehen.