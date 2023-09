Was kostet Eltern ein Schuljahr wirklich?

Nicht nur der Schulstart geht ordentlich ins Geld, auch im laufenden Jahr fallen für Eltern viele Kosten an. Wie viel im Laufe eines Schuljahrs tatsächlich zusammenkommt, erhebt die Arbeiterkammer in einer Studie. Eltern können einfach online mitmachen und bekommen so auch selbst einen guten Überblick über Schulausgaben.