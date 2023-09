Essig-Attacke auf Sportwagen durch Dachfenster

Zum Vandalenakt dürfte es laut Polizei bereits am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 15.10 und 15.20 Uhr gekommen sein. Der Sportwagen sei in der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes abgestellt gewesen. Durch das geöffnete Dachfenster hätten Unbekannte dann eine „große Menge“ Essig in den Innenraum des Fahrzeuges geschüttet, hieß es am Montag vonseiten der Ermittler.