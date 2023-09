Radsport-Fest kann ein Startschuss sein

Was das Radsport-Triple ebenfalls zeigte? Dass die Altstadt nicht nur für die Kultur gemacht ist. Sondern auch für (größere) Sportveranstaltungen. Diese sind in den vergangenen Jahren bekanntlich immer weniger geworden. Vielleicht haben Altstadtkriterium, City Hill Climb und Co. also auch hier den Anfang einer ersten Trendwende eingeleitet.