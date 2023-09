Tiroler Bestsellerautor Aichner als Marketinggenie

Eine Sonnenbrille, die auch der Starautor gerne trägt

Heute sind seine Brillen, welche er unter dem Markennamen „Gloryfy“ vertreibt, international so bekannt wie Aichners Romane. Kennen lernten sich die beiden innovativen Tiroler, weil Autor Aichner ein Riesenfan der „unzerbrechlichen“ Brille aus Schlitters wurde. Nachdem „Gloryfy“ bereits zwei optische Brillenmodelle in einer „Bernhard Aichner Edition“ veröffentlichte, die im Fachhandel extrem gut ankamen, wurde nun eine „Aichner Sonnenbrille“ kreiert. Diese ist in zwei Varianten erhältlich: Einmal in einer exklusiven, auf 100 Stück limitierten, handnummerierten Sammlerbox und regulär in der „Gloryfy“ Sonnenbrillen-Kollektion im gut sortierten Fachhandel und deren Webshop.