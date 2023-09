„Ich küsse vor Freude ja auch nicht die Ringgirls“

„Entweder ich tätowiere mich, oder ich färbe mir die Haare"

Einen ersten Schritt in diese Richtung will der achtfache Staatsmeister am 16. September auf der Bounce Fight Night im Hotel InterContinental machen. Gegner wird der kroatische Rechtsausleger Marijan Vujevic (23 Kämpfe, 17 Siege, fünf Niederlagen, ein Unentschieden) sein: „Ich hatte hier schon mal einen ukrainischen Rechtsausleger und auch schon oft gegen welche geboxt. Ich tu mir eigentlich recht gut mit denen, mir liegen die. Ich habe kurz ein Video gesehen, weiß seinen Boxstil - mehr brauche ich nicht“, will er sich schnell im Halbmittelgewicht etablieren, seine Fans überzeugen, was in ihm steckt.