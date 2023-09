Feuerlöscher im Auto - im Ernstfall unentbehrlich

EIn Beispiel, wie wichtig diese „Helferleins“ im Auto sein können: Kurz vor Mitternacht wurden die Feuerwehrleute in Opponitz am vergangnen Sonntag zum Einsatz alarmiert. Wie berichtet, war ein Pkw in Brand geraten. Beim Eintreffen der Löschtrupps hatte sich der Wagen bereits in einen Feuerball verwandelt –Totalschaden.