Vermisster Wanderer um Mitternacht aufgefunden

Großes Bangen herrschte in der Nacht auf Freitag um einen Wanderer (31) im Tiroler Karwendelgebirge. Nachdem der Bergsteiger am Abend nicht wie angekündigt bei einem Schutzhaus angekommen war, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Gegen Mitternacht konnte der Deutsche schließlich in 2000 Metern Seehöhe aufgefunden werden.