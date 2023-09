Autofahrer (82) übersah Biker: 21-Jähriger getötet

Am Mittwoch um circa 18.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus Uttendorf mit seinem Motorrad auf der L 504 in Fahrtrichtung Franking. Zur selben Zeit lenkte ein 82-jähriger Mann seinen Pkw ebenfalls auf der L 504 in Richtung Gundertshausen. Im Ortsgebiet von Geretsberg beabsichtigte der 82-jährige Einheimische nach links einzubiegen und dürfte dazu sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben.