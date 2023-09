Spannender Elchtest für Kinderfreundschaften

Kinderfreundschaften sind kleine Kraftwerke am Lebensstrom. Und dass Lockenkopf Franz (Jossi Jantschitsch) gleich zwei beste Freunde hat, ist eigentlich ein Glück! Blöd nur, dass sich Eberhard (Leo Wacha) und Gabi (Nora Reidinger) in einer Tour streiten. Ein Loyalitätskonflikt, der Franz verabredungstechnisch zu allerlei Manövern zwingt, die jedoch auffliegen. Um alle drei wieder an einem Strang ziehen zu lassen, scheint ein gemeinsam zu lösender Kriminalfall tatsächlich das beste Mittel der Wahl.