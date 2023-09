Bei Söding: Wirtschaft erhöht Druck für neue B70

Entscheidende Tage für den geplanten neuen Abschnitt der B70 im Bezirk Voitsberg stehen an: Noch im September findet die zweitägige, nicht-öffentliche, mündliche Umweltverträglichkeitsprüfung für die fünf Kilometer lange Strecke statt. Sie soll die Autobahn-Anschlussstelle Mooskirchen mit Krottendorf verbinden und so die Gemeinde Söding-St. Johann vom Durchzugsverkehr entlasten. Dort werden bis zu 20.000 Fahrzeuge am Tag gezählt.