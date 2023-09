Eine ganze Bullen-Elf auf Länderspielreise

Schlager im Tor, eine defensive Viererkette mit Dedic, Baidoo, Pavlovic und Kjaergaard, ein Mittelfeld mit Kameri, Gloukh, Nene und Koita und ein Angriff mit Simic und Konate – so würde die „Länderspielreise-Mannschaft“ der Bullen aussehen. Insgesamt elf Spieler von Salzburg wurden nämlich in ihre Nationalteams einberufen, bekommen nach dem perfekten Bundesliga-Start keine Verschnaufpause. Dabei hätte die vor den kommenden, intensiven Wochen mit den Krachern gegen Sturm und in der Champions League bei Benfica Lissabon wohl nicht geschadet.