Nach großer Baustelle: Bühne frei für Starnacht

Zu Herbstbeginn bäumt sich der Sommer in der Wachau noch einmal so richtig auf und das in neuem Glanz. Die Starnacht aus der Wachau wird am 22. und 23. September im kleinen Ort Rossatzbach gegenüber von Dürnstein zum elften Mal über die Bühne gehen und lockt Tausende Besucher in das Weltkulturerbe.