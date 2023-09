„Krone NÖ“ ist für Sie jetzt auch auf TikTok aktiv

Ein neues Schuljahr hat für viele Kinder und Jugendliche begonnen, auch für die „Krone NÖ“ war es ein besonderer Tag: Denn seit Montag informieren wir auch auf der Social-Media-Plattform TikTok – von aktuellen Nachrichten und Meinungsumfragen bis zu Interviews und Trends. In kurzen Videos erklärt Moderator Janik Nicolini für die „Krone“, was in unserem Bundesland so los ist.