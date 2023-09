Wirbel um Bordell-Plakat in Graz: Erste Anzeige

Am Wochenende wurden viele Passanten auf das geschmacklose Werbeplakat aufmerksam. „Wir stellen ein!!! Mädchentester“, lautete der umstrittene Slogan. Auch Elke Kahr hat sich bezüglich der Bordellwerbung am Schönaugürtel in Graz nun zu Wort gemeldet: „Wir haben in der Steiermark ja dankenswerterweise ein Gesetz, das Werbung für Bordelle verbietet“, so die Bürgermeisterin.