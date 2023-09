Die „Krone“-Austräger: Ob es stürmt oder schneit

Täglich ist Jakob Thurner frühmorgens mit dem Fahrrad in Würmlach unterwegs, um unseren „Krone“-Lesern ihre Lieblingszeitung zu bringen; und das seit 43 Jahren. „Ich bin Zeitungsausträger seit dem Jahr 1980“, so der 79-jährige Gailtaler, der an Sonn- und Feiertagen auch die Zeitungsständer, die sogenannten stummen Verkäufer zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor befüllt.