Samsone tanzten zum Fest der Lungauer Volkskultur

Insgesamt wurde in Mariapfarr drei Tage lang groß gefeiert. Am ersten Tag des dreitägigen Festes in Mariapfarr feierten die 2475 Bürger nicht nur die Gründung des Ortes im Jahr 923. Auch die Markterhebung stand am Freitag im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Symbolisch überreichten die beiden Bürgermeister von Mauterndorf und Tweng Ortschef Andreas Kaiser eine bunt bemalte Gemeindetruhe.