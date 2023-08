Vater und Sohn als Teil einer Profi-Diebesbande

Sie haben beide zumindest drei Kinder, haben beide statt einer Berufsausbildung nur Vorstrafen. Und beide sitzen wegen des gleichen Vorwurfs am Donnerstag im Salzburger Landesgericht: gewerbsmäßig schwerer Diebstahl, meist durch Einbruch. „Sie haben 56 professionelle Diebstähle quer durch Österreich begangen. Dabei schlichen sie sich in der Nacht in Keller und Tiefgaragen und haben es gezielt auf hochpreisige und hochwertige Fahrräder abgesehen“, betont die Staatsanwältin. Die gestohlenen Räder lagerten sie in einem Container, bereit für den Transport nach Serbien. „Es war alles durchorganisiert wie in einem Unternehmen“, ergänzt die Anklägerin, die von mehr als 100.000 Euro Schaden spricht.