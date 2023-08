Ein „runder Ort“ für achtsame Stunden in der Natur

Bereits vor Jahren hatte Claudia Pallan den Wunsch, einen Begegnungs- und Lernort zu erschaffen. Lernen von und mit der Natur - das hat sie nun in ihrer Jurte wahr gemacht. Mit Unterstützung ihrer Familie errichtete sie am Ortsrand oberhalb des Feuerwehrhauses eine Wohlfühloase: Herzstück ist ein rundes Gebäude - nach dem Vorbild einer mongolischen Jurte -, das mit viel Liebe zum Detail in Holzbauweise mit Flächsdämmung gebaut wurde. Plastik ist hier nicht zu finden, auch gestrichen wurde nichts. Denn die Jurte sollte möglichst naturnah und nachhaltig erbaut werden. So wurde sie auch „diffusionsoffen“ gebaut - also quasi atmungsaktiv.