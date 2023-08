Pitztaler Wirtschaft stellt sich nun der Zukunft

Zentrale Zukunftsprojekte in Workshops entwickeln

Dieser Prozess soll von einer möglichst breiten Basis ausgehen. Involviert sind deshalb auch die vier Gemeinden und die sogenannte „Next Generation“ – Junghoteliers, Facharbeiter aus dem Tourismus und Unternehmer aus dem Handwerks-, Dienstleistungs- und Baugewerbe. Schultes: „Sie sind es ja, die direkt und am längsten vom Erfolg dieses Projektes betroffen sind.“ In gemeinsamen Workshops und Stammtischen soll ein attraktives Zukunftsbild mit zehn bis 15 zentralen Zukunftsprojekten für eine nachhaltige Entwicklung des Pitztals entstehen. Es werden Schlüsselprojekte – darunter etwa die nachhaltige Mobilität, der Bikeweg oder die Erörterung von Marktlücken – definiert werden, mit dem Ziel, 2024 den fertigen „Plan P.“ zu präsentieren.