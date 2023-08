Rita Ora sorgte bei Konzert für „Fahnen-Eklat“

Ein Fan habe ihr das rot-blau-weiß gestreifte Textilstück kurz vor dem Auftritt am Samstagabend in die Hand gedrückt, sagte sie am Sonntag dem kosovarischen Portal klankosova.tv. Vom Scheinwerferlicht geblendet, habe sie nicht erkennen können, dass es sich um eine serbische und nicht eine ungarische Fahne handelte. Die ungarische Staatsflagge ist rot-weiß-grün gestreift.