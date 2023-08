Wachauer Volksfest feierte große Eröffnung

Kunterbuntes Programm mit vielen Highlights

Nach der Eröffnung am Donnerstag, 24. August - traditionell bei freiem Eintritt - mit musikalischen Highlights und einer Feuershow stehen am Freitag unter anderem „The Ridin‘ Dudes“ auf der Bühne, davor wird im Sepp-Doll-Stadion zum Meisterschaftsspiel angepfiffen: der Kremser SC trifft auf den Favoritener AC. Am Samstag, 26. August spielt die Militärmusik Niederösterreich dort auf, am Sonntag, 27. August sorgt der NÖ-Blasmusikverband für gute Stimmung. Am Dienstag, dem Tag der Tracht, schwingen sich die Besucher wieder in ihre schönsten Lederhosen und Dirndl. Kinderherzen schlagen am Mittwoch, 30. August am traditionellen Kindertag höher.