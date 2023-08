„Wheelie“ beim Überholen: Biker kracht gegen Auto

Pkw gestreift und gestürzt - verletzt

„Im Zuge dessen verlor der Mann die Kontrolle über das Motorrad, kollidierte seitlich mit dem Pkw einer 54-Jährigen und kam in weiterer Folge zu Sturz“, berichtete die Polizei. Dabei erlitt der Biker Abschürfungen an der rechten Körperseite. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Tiroler mit der Rettung zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Hall eingeliefert.