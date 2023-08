Grundlos Arbeitskollegen mit Messer verletzt

„Ich kann es mir nicht erklären“, schluchzte der in Tirol lebende Deutsche am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht. Ende Februar stach der damalige Küchenchef in einem Beherbergungsbetrieb in Ehrwald einem Arbeitskollegen (55) aus Ungarn mit einem Gemüsemesser dreimal in die linke Schulter. Wie durch ein Wunder wurde dieser nur leicht verletzt.