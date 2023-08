Leiche von Prostituierter (26) in der Mur gefunden

Frau dürfte ertrunken sein

Am vergangenen Samstag (19. August 2023) wurde schließlich eine weibliche Leiche im Bereich des Murkraftwerkes in Graz (Lagergasse 346) aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin eine Beschlagnahme der Leiche an. Bei der mittlerweile stattgefundenen Obduktion konnten schließlich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Vielmehr ist laut Gerichtsmedizin davon auszugehen, dass die Frau in der Mur ertrunken ist. Noch ausstehende chemische Untersuchungen sollen dies letztgültig bestätigen.