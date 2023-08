Verfassungsschutz deckt illegalen Waffenhandel auf

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden führten Einsatzkräfte in der Steiermark, in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und dem Burgenland gleichzeitig mehrere Hausdurchsuchungen durch. Die Aktion war von der Staatsanwaltschaft angeordnet und von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gemeinsam mit den Landesämtern für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchgesetzt worden.