Tausendsassa ist Mostbauer aus Leidenschaft

In der Region ist Adolf Adelsberger aus Vorderau in der Gemeinde Randegg im Bezirk Scheibbs schon jahrelang bekannt. Der 57-Jährige ist Mostbauer aus Leidenschaft und heimste mit seinen Produkten schon einige Preis ein. Er ist aber auch ein Pionier in Sachen Obstbau. Denn seit 1992 lässt er alte Obstbaumsorten wieder aufleben.