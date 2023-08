Einstündiger Umweg für Bewohner von Tiroler Dorf

Ortschaften sind eng miteinander verbunden

„Unsere Gäste kommen zu 80 Prozent aus den bayrischen Nachbardörfern“, sorgt sich etwa Wirtin Sabine Erhart aus Thiersee um Kundschaft. Bayrischzeller tanken in Tirol, der Bäcker im deutschen Nachbarort versorgt Thiersee mit Brot, Pendler queren die Grenze am Weg zur Arbeit. Der Umweg, der für sie alle notwendig wird, frisst Zeit und Sprit (siehe Karte). Wer ganz hinten in Landl wohnt und nach Bayrischzell pendelt, fährt demnächst knapp 100 Kilometer pro Tag.