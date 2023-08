Tickets für Codeine im Wiener Chelsea gewinnen

Die 1989 in New York City gegründete Band rund um Stephen Immerwahr (Vocals, Bass), Chris Brokaw (Drums) und John Engle (Guitar) begeisterte mit der nasalen Stimme des Frontmannes und einem sehr experimentellen Zugang, der sich schon früh alle bekannten Normen des kratzigen Indie-Rock entzog. Schon 1994 löste sich das Trio nach internen Querelen auf. Auf Nachfrage der schottischen Instrumental-Band Mogwai kam es 2012 in England zu vereinzelten Reunion-Shows, nicht aber zu einem Comeback.