Die Westliga ist fest in Salzburger Hand

Gefolgt von Saalfelden auf Rang zwei. „Der Start war okay, wir sind zufrieden, haben aber auch gesehen, an was wir weiter arbeiten müssen“, erklärte Pinzgau-Coach Johannes Schützinger. Für den vor allem die Arbeit gegen den Ball in den Fokus rückt. „Wir lassen noch zu viele Chancen zu“, mahnte der Übungsleiter. Der aber auch über den Tellerrand hinausblickte, sich für die anderen Teams aus dem Bundesland freute: „Das ist natürlich cool. Dass die Austria, Bischofshofen und wir vorne dabei sind, damit war zu rechnen. Wenn es so weitergeht, bekommen wir nächste Saison einen sechsten Salzburger dazu.“