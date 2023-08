Napolis Meistermacher tritt Mancini-Erbe an

Spalletti könnte schon am Montag seine erste Pressekonferenz in neuer Funktion geben, heißt es. Der 64-Jährige soll den Europameister von 2021 wieder zu alter Klasse führen. Die WM in Katar 2022 verpassten die Italienern sensationell durch eine Niederlage in den Play-offs gegen Nordmazedonien.