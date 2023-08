Nach Unfall in Schladming: Auch Frau verstorben

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw in Schladming wurde der 75-jährige Beifahrer im Pkw am 27. Juli tödlich verletzt. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. an denen sie am Donnerstag im Krankenhaus verstarb.