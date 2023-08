Bayern-Flirt jetzt Teamkollege von Neymar

Bono folgt damit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, Neymar und anderen Stars in die Saudi Pro League, die den Transfermarkt in diesem Sommer mit massiven Investitionen maßgeblich beeinflusst. Der Vertrag des Keepers in Spanien lief noch zwei Jahre. Der 32-Jährige hatte bei der WM im vergangenen Jahr in Katar überzeugende Leistungen für Halbfinalist Marokko gezeigt und war in diesem Jahr mit zwei gehaltenen Elfmetern im Europa-League-Finale maßgeblich am Titelgewinn des FC Sevilla beteiligt. Laut spanischen Medien soll Al-Hilal dafür rund 21 Millionen Euro hingeblättert haben.