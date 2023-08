Gewinner schwärmten durch die Perseiden-Nacht

Die Perseiden lieferten in Oed ein beeindruckendes Schauspiel ab. Auch Sternwarten-Chef Michael Jäger war von der hervorragenden Wetterlage und der Sternennacht begeistert: „Die Perseiden hatten es in sich. Wir sahen mehr, als noch in der Nacht zuvor. Eine Krone-Leserin sagte mir, dass die Show ihre Erwartungen übertroffen hätte.“