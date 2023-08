Bewaffneter Räuber (57) spionierte in Banken

Opfer wurden mit Messer bedroht

Die Vorgangsweise war jedes Mal die gleiche. Der Verdächtige kundschaftete potenzielle Opfer in Banken aus und beobachtete sie bei Geldgeschäften oder Bankomatbehebungen. Dann heftete er sich an die Fersen der Betroffenen und wartete eine passende Gelegenheit ab: „An einem ihm geeignet erscheinenden Ort maskierte sich der Räuber mit Kapuze und hochgezogenem Kragen und stellte sich den Opfern in den Weg“, schildert ein Kriminalist. Seine Forderung nach Geld unterstrich Z. mit einem Küchenmesser sowie einem Hinweis auf die zuvor bei der Bank behobenen Beträge.