Nach Horror-Unfall: Kind nicht richtig gesichert

Acht Verkehrs-Tote am Wochenende

Insgesamt starben österreichweit am Wochenende acht Personen im Verkehr, in der Vorwoche waren es in Summe zwölf Menschen bei acht Unfällen. Dabei handelte es sich um fünf Pkw-Mitfahrer, drei Leichtmotorrad- und zwei Motorradlenker, einen Pkw-Fahrer und einen Radler. Sieben Tote wurden in Niederösterreich verzeichnet, drei in der Steiermark und je einer im Burgenland und Oberösterreich