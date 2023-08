Polizist ertappt Diebin (57) in seiner Freizeit

Der Polizist befand sich in der Mittagszeit außer Dienst in einem Einkaufszentrum (EKZ Weinland) in Leibnitz. Er beabsichtigte dort gerade Zubehör für die Geburtstagsfeier eines Kindes zu besorgen, als er im Gang des Geschäfts auf eine Frau aufmerksam wurde. Sie war aufgrund ihrer aufmerksamen Blicke in vermeintlich unbeobachteten Momenten aufgefallen. Der geschulte „Polizistenblick“ und das Bauchgefühl sollten dem Autobahnpolizisten wenige Augenblicke später Recht geben: Als die Frau die Filiale mit voller Einkaufstasche und ohne zu bezahlen verließ, stelle sich der Beamte in den Dienst.