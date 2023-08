„Riesenehre“ für ÖFB-Legionär Florian Kainz

Spannendes Programm

Auf Kainz und seine Kollegen wartet ein spannendes Programm zum Saisonstart. In der ersten Pokalrunde geht es am Montag zum VfL Osnabrück und am folgenden Samstag zum Bundesliga-Auftakt nach Dortmund. „Das ist ein richtig cooles Spiel, am Montagabend gegen den Aufsteiger in die zweite Liga. Die spielen guten Fußball, das Stadion ist ein richtiger Hexenkessel. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir gehen als klarer Favorit ins Spiel und müssen auch so auftreten“, sagte Kainz.