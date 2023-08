Plötzlich dunkel: Florianis übten für „Blackout“

„Sind umfassend gerüstet“

Alle Einheiten der Innsbrucker Freiwilligen Feuerwehren wurden nach Eintreffen an der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr mit den Transportfahrzeugen ihrer jeweiligen Aggregate, in deren Handhabung fortgebildet. Hierbei wurde die Übung „Notstromeinspeisung in Gebäude“ wiederholt und ein besonderer Fokus auf mögliche Gefahren im Zuge des Ablaufs gelegt. Anschließend transportierten die Einsatzkräfte die Aggregate zu den jeweiligen Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren zur selbstständigen Notstromeinspeisung.