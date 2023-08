Nach Spinnenalarm: Supermarkt wieder geöffnet

Sicherheit für Kunden und Personal bestätigt

Gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Magistrat, Sachverständigen für Spinnen und Reinigungsexperten wurden seitdem „umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen gesetzt“, hielt Rewe fest. Die Behörde habe am Donnerstag die Sicherheit für Kunden und Personal in der Filiale bestätigt. Daher werde das Geschäft in der Austraße Freitag um 14.00 Uhr wieder geöffnet. Ursprünglich sollte die Filiale erst kommende Woche wieder aufsperren.