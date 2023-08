Kurios: Polizei stellte Schoko-Ladendieb

Diebes-Unterwäsche

Unweit des Geschäftes fanden die Polizisten dann einen Mann, der auf die Beschreibung passte. Bei einer Durchsuchung wurden sie auch fündig: Der Mann hatte 29 Stück Schokoladetafeln á 300g bei sich. Besonders kurios: Seine süße Beute hatte der in der Schweiz gemeldete Rumäne in einem eng am Körper anliegenden Body mit Trägern verwahrt. Dieses ausgefallene Kleidungsstück dürfte er eigens für den Ladendiebstahl präpariert und unter seiner Weste getragen haben.