Die Autonomie der HTL in Reutte hatte ihren Preis

„Im Bezirk Reutte haben wir seit Freitag eine neue Zeitrechnung in der Bildung“, so Wirtschaftskammer-Chef Wolfgang Winkler fast überschwänglich. Am Freitag bekam man nämlich vom Ministerium die Nachricht, dass die HTL Reutte eigenständig und autark ist. Für Ideengeber Winkler, der sich für die Ingenieursschmiede im Außerfern seit Jahren beharrlich einsetzt, ein Quantensprung. Stets an seiner Seite der Direktor der Handelsakademie und damals auch der Handelsschule Werner Hohenrainer: „Ein Sieg nach einem fünfjährigen Kampf gespickt mit unzähligen Besprechungen, Sitzungen und Online-Meetings.“