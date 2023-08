Energieboom: Jetzt wird „Stromnadelöhr“ entschärft

Viel Sonnenstunden, häufige und lange Windphasen: Durch seine Lage zählt das Weinviertel zu den bei Alternativenergie ambitioniertesten Regionen - sowohl durch Wind- und Photovoltaik-Großanlagen, als auch durch private PV-Stromerzeuger. Die Folge, vor allem im Sommer: Ein Überschuss an Energie, andererseits oft Mangel an Wasser. Investitionen in das Leitungsnetz sollen nun für Ausgleich sorgen.