Wie die Stadt Krems den vielen Krisen trotzte

Weitere Investitionen in Planung

„Die Stadt Krems ist mit dem überdurchschnittlichen Schuldenabbau saniert. Millionenschwere Vorhaben können in den nächsten Jahren realisiert werden, wie Investitionen im Bildungsbereich, in die neue Badearena sowie in Klima, Umwelt, Energie und Mobilität“, freut sich Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ).