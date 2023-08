Gottschalk lädt Hunziker zur letzten Sendung ein

Thomas Gottschalk schließt seine langjährige „Wetten, dass.. ?“-Weggefährtin Michelle Hunziker doch nicht aus. Nachdem er am Montagabend mit seiner Aussage, er brauche in der letzten Sendung keine „junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo‘s langgeht“, für Aufregung gesorgt hatte, rudert er jetzt zurück.