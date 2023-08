Felix Gall wird durch Salzburger Altstadt radeln

Das Ziel hinter der Veranstaltung? Christian Mohr: „Wir würden uns wünschen, dass wir dem Radsport in Salzburg mit unserer Veranstaltung weitere Impulse geben können und eine Euphorie, speziell bei Kindern und Jugendlichen, entfachen.“ Die Organisation dafür läuft bereits auf Hochtouren und befindet sich in der Endphase, wie der Organisationsleiter Christian Morgner erklärt: „Die Vorfreude, aber auch die Anspannung ist groß, so ein Event erstmalig in der Altstadt von Salzburg durchzuführen. Mittlerweile sind wir von der groben Arbeit in die Detailarbeit übergegangen.“